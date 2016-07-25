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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Поставка компьютерной техники для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603890047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603890047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2016 04:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2016 10:00 GMT +325.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603890047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2016 10:0025.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603890047Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603890047Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603890047Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)

    Начальная цена

    1 724 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)"

    Кол-во: 81

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