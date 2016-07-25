www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603890047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2016 04:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 10:00 GMT +325.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603890047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 10:0025.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603890047Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул
Подведение итогов не позднее
23.09.2016 10:0023.09.2016 10:0023.09.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603890047Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров, орг. техники (компьютеры, оргтехника стоимостью менее 40т.р.)
Начальная цена
1 724 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.