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    Главная / Торги / Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 AT

    Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 AT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2014 10:0010.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400877596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31400877596

    Уникальный номер закупки

    11/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 AT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.02.2014 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2014 10:00 GMT +310.03.2014 10:0010.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400877596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2014 14:0011.03.2014 14:0011.03.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400877596Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону

    Дата и время проведения

    12.03.2014 14:0012.03.2014 14:0012.03.2014 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31400877596Дата и время проведения Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2014 14:3018.03.2014 14:3018.03.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400877596Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.201418.03.2014 14:3018.03.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400877596Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации).

    Начальная цена

    1 675 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    8 375,00 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс в размере 30% от суммы Договора и оставшаяся сумма по Договору выплачивается после поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия Товара Заказчиком, выставления Поставщиком счета-фактуры на основании подписанного сторонами Акта приемки Товара и передачи Поставщиком Заказчику соответствующей документации на автомобиль.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля марки Hyundai"

    Кол-во: 1

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