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Номер извещения
31400877596
Уникальный номер закупки
11/2014
Наименование закупки
Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 AT
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
10.02.2014 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2014 10:00 GMT +310.03.2014 10:0010.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400877596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2014 14:0011.03.2014 14:0011.03.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400877596Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону
Дата и время проведения
12.03.2014 14:0012.03.2014 14:0012.03.2014 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31400877596Дата и время проведения Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
18.03.2014 14:3018.03.2014 14:3018.03.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400877596Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.201418.03.2014 14:3018.03.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400877596Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации). Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля марки Hyundai Santa Fe Dynamic 4WD 2,2 ATв соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №6 к аукционной документации).
Начальная цена
1 675 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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