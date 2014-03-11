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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31400873592
Уникальный номер закупки
10/2014
Наименование закупки
Поставка Автомобилей Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2014 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2014 10:00 GMT +311.03.2014 10:0011.03.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400873592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T Ростов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2014 14:0012.03.2014 14:0012.03.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400873592Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T Ростов-на-Дону
Дата и время проведения
13.03.2014 14:0013.03.2014 14:0013.03.2014 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31400873592Дата и время проведения Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
19.03.2014 14:5019.03.2014 14:5019.03.2014 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400873592Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей марки Hyundai Solaris Hatchback Style 1.6 A/T
Начальная цена
3 019 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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