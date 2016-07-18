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Номер извещения
31603850713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения Договора поставки трансформатора силового ТМГ 1000 для ООО «Тверь Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2016 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-30-44 доб. 445
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
e.krutichenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крутиченко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Тверь
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
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Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2016 10:00 GMT +318.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603850713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2016 10:0018.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603850713Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
22.08.2016 10:0022.08.2016 10:0022.08.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603850713Подведение итогов не позднее Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям технической документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
27
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2016 10:00 GMT +318.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603850713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2016 10:0018.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603850713Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
22.08.2016 10:0022.08.2016 10:0022.08.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603850713Подведение итогов не позднее Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформатора силового для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям технической документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
27
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1