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Номер извещения
ГП402037
Уникальный номер закупки
18-ЗД/310117-ОЗП
Наименование закупки
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
26.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
26.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
26.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.02.2014 12:00 GMT +313.02.2014 12:0013.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402037Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.02.2014 12:0014.02.2014 12:0014.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402037Дата и время вскрытия заявок ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402037Подведение итогов не позднее ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №18-ЗД/310117-ОЗП на право заключения договора на поставку металлопродукции, бетона, песка, дизельного топлива, строительных материалов, метизов, инструментов и расходных материалов для объекта «Южноуральская ГРЭС-2»(7 лотов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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