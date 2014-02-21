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Номер извещения
ГП402013
Уникальный номер закупки
02-7-PL/280114-ОЗП
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.02.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
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Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.02.2014 15:00 GMT +321.02.2014 15:0021.02.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402013Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭСРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
24.02.2014 15:0024.02.2014 15:0024.02.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402013Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭСРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:3031.03.2014 12:3031.03.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402013Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭСРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:3031.03.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402013Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭСРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на осуществление авторского надзора по монтажу внутритурбинных трубопроводов энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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