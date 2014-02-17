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Номер извещения
ГП402010
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.02.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-66-33
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Orlova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Надежда Ермолаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.02.2014 18:00 GMT +317.02.2014 18:0017.02.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402010Дата и время окончания срока приема заявок Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.02.2014 18:0017.02.2014 18:0017.02.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402010Дата и время вскрытия заявок Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.02.2014 18:0019.02.2014 18:0019.02.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402010Подведение итогов не позднее Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 3,85*5,0 (2 стадия) ТУ 38 305137-99
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
восемь комплектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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