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Номер извещения
31400850455
Уникальный номер закупки
3429
Наименование закупки
Ремонт фасада здания с применением фасадных систем с воздушным зазором по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41, корпус 65, центральная часть
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2014 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Лев Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ремонт фасада здания с применением фасадных систем с воздушным зазором по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41, корпус 65, центральная часть
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.02.201407.02.2014 12:0007.02.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400850455Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт фасада здания с применением фасадных систем с воздушным зазором по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41, корпус 65, центральная частьМосква
Подведение итогов не позднее
12.02.2014 11:0012.02.2014 11:0012.02.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400850455Подведение итогов не позднее Ремонт фасада здания с применением фасадных систем с воздушным зазором по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41, корпус 65, центральная частьМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фасада здания с применением фасадных систем с воздушным зазором по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41, корпус 65, центральная часть
Начальная цена
7 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
234 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д.41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.5
Документация лота
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