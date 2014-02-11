ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП401139 Уникальный номер закупки ОЗП 07/6/280114 Номер закупки Наименование закупки ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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