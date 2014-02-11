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Номер извещения
ГП401139
Уникальный номер закупки
ОЗП 07/6/280114
Наименование закупки
ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 495 228-70-77 доб. 215
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2014 12:00 GMT +311.02.2014 12:0011.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП401139Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2014 12:0011.02.2014 12:0011.02.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП401139Дата и время вскрытия заявок ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2014 12:0031.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401139Подведение итогов не позднее ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.201431.03.2014 12:0031.03.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401139Подведение итогов не позднее ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП №07/6/280114 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по «Интеграции в автоматизированную систему управления электротехническим оборудованием (АСУ ТП) на базе ПТК MicroSCADA Pro ПС 500кВ «Дорохово» ДГУ и 4-ой секции ЩСН»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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