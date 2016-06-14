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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП606432
Уникальный номер закупки
1511
Наименование закупки
Вывоз грунта с последующей утилизацией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2016 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вывоз грунта с последующей утилизацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2016 17:00 GMT +314.06.2016 17:0014.06.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606432Дата и время окончания срока приема заявок Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2016 17:0014.06.2016 17:0014.06.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606432Дата и время вскрытия заявок Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Подведение итогов не позднее
30.06.2016 13:0030.06.2016 13:0030.06.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606432Подведение итогов не позднее Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз грунта с последующей утилизацией
Начальная цена
113,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Начало с 14.06.16 по 15.07.2016 , Контак. лицо Денис 8-909-6752141Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80000
Вывоз грунта с последующей утилизацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2016 17:00 GMT +314.06.2016 17:0014.06.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606432Дата и время окончания срока приема заявок Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2016 17:0014.06.2016 17:0014.06.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606432Дата и время вскрытия заявок Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Подведение итогов не позднее
30.06.2016 13:0030.06.2016 13:0030.06.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606432Подведение итогов не позднее Вывоз грунта с последующей утилизациейДомодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз грунта с последующей утилизацией
Начальная цена
113,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Начало с 14.06.16 по 15.07.2016 , Контак. лицо Денис 8-909-6752141Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80000