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Номер извещения
ГП606340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2016 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Почтовый адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Контактный телефон
+7 343 255-37-77
Факс
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Адрес электронной почты
uraloxygen@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьяненко Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2016 15:00 GMT +309.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606340Дата и время окончания срока приема заявок Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2016 15:0009.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606340Дата и время вскрытия заявок Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.08.2016 15:0011.08.2016 15:0011.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606340Подведение итогов не позднее Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка хладона 114В2 б/у в баллонах, модулях, канистрах, бочках ГОСТ 15899-93
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Неограничено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Адрес местонахождения
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Отсутствуют
35.23.11
Документация лота
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