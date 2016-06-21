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Номер извещения
ГП606336
Уникальный номер закупки
8494
Наименование закупки
закупка кранов мостовых г/п 20/5тн =2шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2016 03:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-54
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljusarenko@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюсаренко Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2016 15:00 GMT +321.06.2016 15:0021.06.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606336Дата и время окончания срока приема заявок Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2016 15:0021.06.2016 15:0021.06.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606336Дата и время вскрытия заявок Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Подведение итогов не позднее
01.07.2016 08:0001.07.2016 08:0001.07.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606336Подведение итогов не позднее Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полный объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция назначения: Денисовский (РЗД), до станции Нерюнгри грузовая, ЖДЯ с подачей на подъездной путь грузополучателя код станции 913507, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430, ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2016 15:00 GMT +321.06.2016 15:0021.06.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606336Дата и время окончания срока приема заявок Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2016 15:0021.06.2016 15:0021.06.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606336Дата и время вскрытия заявок Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Подведение итогов не позднее
01.07.2016 08:0001.07.2016 08:0001.07.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606336Подведение итогов не позднее Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5тн
Начальная цена
1 846 785,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полный объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция назначения: Денисовский (РЗД), до станции Нерюнгри грузовая, ЖДЯ с подачей на подъездной путь грузополучателя код станции 913507, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430, ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника грузаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2