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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортименте

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортименте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2014 10:0006.02.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400840369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортиментеРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31400840369

    Уникальный номер закупки

    03/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортименте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.01.2014 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-57

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.02.201407.02.2014 14:0007.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400840369Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортиментеРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    07.02.2014 14:0007.02.2014 14:0007.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400840369Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортиментеРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.02.201407.02.2014 14:0007.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400840369Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортиментеРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) в ассортименте

    Начальная цена

    445 704,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РСО-Алания, г. Моздок, ул. Центральная, д. 246Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар по Договору производит-ся в безналичной форме, в российских рублях с расчет-ного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня приемки Товара и подписания Сторонами со-ответствующих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38

    Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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