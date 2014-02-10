Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6

    комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.02.2014 20:0010.02.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП401129Дата и время окончания срока приема заявок комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП401129

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.01.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-66-33

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    N.Orlova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Надежда Ермолаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.02.2014 20:00 GMT +310.02.2014 20:0010.02.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП401129Дата и время окончания срока приема заявок комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.02.2014 20:0010.02.2014 20:0010.02.2014 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП401129Дата и время вскрытия заявок комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2014 20:0010.02.2014 20:0010.02.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401129Подведение итогов не позднее комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.201410.02.2014 20:0010.02.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401129Подведение итогов не позднее комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект резиновой футеровки с крепежом на мельницу МШЦ 2,7*3,6

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с последующей оплатой

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225002
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также мониторингу в рамках системы живых дорожных карт НТИ
    Оказание услуг по управлению доступом, изменениями, инцидентами и знаниями, а также...
    590049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013792
    Оказание услуг по монтажу технологических трубопроводов Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Оказание услуг по монтажу технологических трубопроводов Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории...
    591526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014240
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061158
    Поставку принтера для пластиковых карт
    Поставку принтера для пластиковых карт
    588308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    880 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014237
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1...
    593603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 638 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081087
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    593601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 252 537
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить