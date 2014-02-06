Открытый одноэтапный запрос предложений №14-ЗД/240114-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по внутриплощадочным сетям и коммуникациям. Наружные и инженерные сети на объекте: «Южноуральская ГРЭС-2. (ПГУ 3*400МВт). Энергоблок №2»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП401121 Уникальный номер закупки 14-ЗД/240114-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений №14-ЗД/240114-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по внутриплощадочным сетям и коммуникациям. Наружные и инженерные сети на объекте: «Южноуральская ГРЭС-2. (ПГУ 3*400МВт). Энергоблок №2» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 14-ЗД/240114-ОЗП

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