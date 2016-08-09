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    Главная / Торги / Баллоны газовые и газовые емкости

    Баллоны газовые и газовые емкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606293Дата и время окончания срока приема заявок Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП606293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Баллоны газовые и газовые емкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2016 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор покупки

    Т\З

    Бланк К/П

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛОКСИГЕН
    Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН

    Юридический адрес

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Почтовый адрес

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Контактный телефон

    +7 343 255-37-77 доб. 2554141

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    114b2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьяненко Дмитрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.08.2016 15:00 GMT +309.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606293Дата и время окончания срока приема заявок Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59

    Дата и время вскрытия заявок

    09.08.2016 15:0009.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606293Дата и время вскрытия заявок Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59

    Подведение итогов не позднее

    11.08.2016 15:0011.08.2016 15:0011.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606293Подведение итогов не позднее Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.08.201611.08.2016 15:0011.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606293Подведение итогов не позднее Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата товара в момент его передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
    Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН

    Адрес местонахождения

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Техническое задание

    19.07.2019

    Бланк коммерческого предложения

    19.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллоны газовые 40 литров Б/У ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 300

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