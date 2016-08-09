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Номер извещения
ГП606293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Баллоны газовые и газовые емкости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2016 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Почтовый адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Контактный телефон
+7 343 255-37-77 доб. 2554141
Факс
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Адрес электронной почты
114b2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьяненко Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59
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Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2016 15:00 GMT +309.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП606293Дата и время окончания срока приема заявок Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2016 15:0009.08.2016 15:0009.08.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП606293Дата и время вскрытия заявок Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59
Подведение итогов не позднее
11.08.2016 15:0011.08.2016 15:0011.08.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП606293Подведение итогов не позднее Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка баллонов 40 литров б\У не старше 1977 года по ГОСТ 949-73
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Колхозников 59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Адрес местонахождения
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Отсутствуют
25.29
Кол-во: 300