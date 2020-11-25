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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками» 0190200000320012325

    Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками» 0190200000320012325

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2020 06:0025.11.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0190200000320012325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0190200000320012325

    Уникальный номер закупки

    0190200000320012325

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками» 0190200000320012325

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    13.11.2020 06:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
    Все закупки и тендеры ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190200000320012325Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»

    Начальная цена

    56 184,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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