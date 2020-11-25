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Номер извещения
0190200000320012325
Уникальный номер закупки
0190200000320012325
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками» 0190200000320012325
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.11.2020 06:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190200000320012325Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление государственными и муниципальными закупками»
Начальная цена
56 184,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов