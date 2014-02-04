Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата будет произведена по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет организации – Поставщика. Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар на АЗС Поставщика или партнеров с использованием абонентских карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.