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    Главная / Торги / ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ НУЖД ОАО «УНИИКМ»

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ НУЖД ОАО «УНИИКМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2014 07:0004.02.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400837714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31400837714

    Уникальный номер закупки

    24/01/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ НУЖД ОАО «УНИИКМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2014 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
    Все закупки и тендеры УНИИКМ

    Юридический адрес

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Почтовый адрес

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Контактный телефон

    +7 342 267-07-68

    Факс

    +7 342 263-16-00

    Адрес электронной почты

    uniikm@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунаев Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.02.2014 07:00 GMT +304.02.2014 07:0004.02.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400837714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    04.02.2014 07:0004.02.2014 07:0004.02.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31400837714Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь

    Подведение итогов не позднее

    07.02.2014 07:0007.02.2014 07:0007.02.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400837714Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.02.201407.02.2014 07:0007.02.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400837714Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата будет произведена по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет организации – Поставщика. Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар на АЗС Поставщика или партнеров с использованием абонентских карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИИКМ
    Все закупки и тендеры УНИИКМ

    Адрес местонахождения

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    23.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Запрос предложения

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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