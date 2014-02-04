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Номер извещения
31400837714
Уникальный номер закупки
24/01/2014
Наименование закупки
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ НУЖД ОАО «УНИИКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2014 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Почтовый адрес
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Контактный телефон
+7 342 267-07-68
Факс
+7 342 263-16-00
Адрес электронной почты
uniikm@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чунаев Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.02.2014 07:00 GMT +304.02.2014 07:0004.02.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400837714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь
Дата и время вскрытия заявок
04.02.2014 07:0004.02.2014 07:0004.02.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31400837714Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь
Подведение итогов не позднее
07.02.2014 07:0007.02.2014 07:0007.02.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400837714Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ» Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива по абонентским картам для автотранспорта ОАО «УНИИКМ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Отсутствуют
23.20
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