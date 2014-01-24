Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

    Открытый запрос предложений на право заключения договора «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2014 17:0024.01.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП401014Дата и время окончания срока приема заявок «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП401014

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    chermit-ma@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.01.2014 17:00 GMT +324.01.2014 17:0024.01.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП401014Дата и время окончания срока приема заявок «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2014 17:0027.01.2014 17:0027.01.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП401014Дата и время вскрытия заявок «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2014 17:0017.02.2014 17:0017.02.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401014Подведение итогов не позднее «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.201417.02.2014 17:0017.02.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП401014Подведение итогов не позднее «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Расчет надежности объектов ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проектные работы"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014217
    928/ТЭР - Подготовка и аттестация специалистов сварочного производства Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.18.УС.2022)
    928/ТЭР - Подготовка и аттестация специалистов сварочного производства Солнечнодольского...
    593517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    759 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080498
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение работ по техническому перевооружению котельных в части замены котлов 104/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение...
    593514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 752 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014216
    927/ТЭР - Металлопрокат для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.29.МО.2022)
    927/ТЭР - Металлопрокат для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.29.МО.2022)
    593512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 587 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014215
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Омского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение...
    593511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157054
    681/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    681/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    539854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    570 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237166
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 376 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237165
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    593497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014214
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение технических средств, исключающих несанкционированный уход вагонов в местах погрузки/выгрузки на объектах железнодорожной инфраструктуры Омского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на выполнение...
    593509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить