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    Главная / Торги / Приобретение канцелярских товаров и офисных принадлежностей

    Приобретение канцелярских товаров и офисных принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2014 10:0020.01.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400802478Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, ПромзонаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31400802478

    Уникальный номер закупки

    001/ГЭС-НН/09.01.2014/ЗКэ/18-02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение канцелярских товаров и офисных принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.01.2014 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к проекту договора поставки

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Извещение о проводении закупки

    Проект договора на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть - Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГЭС-НН

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1

    Контактный телефон

    +7 83145 9-48-25

    Факс

    +7 83145 9-48-25

    Адрес электронной почты

    e.zhukov@nnov.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толмачев Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Кстово, Промзона

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары и офисные принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.201421.01.2014 14:0021.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400802478Дата окончания срока рассмотрения заявок Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, Промзона

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2014 15:0021.01.2014 15:0021.01.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400802478Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, Промзона

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.201421.01.2014 15:0021.01.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400802478Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, Промзона

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары и офисные принадлежности

    Начальная цена

    265 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Солано техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Кстово, Промзона, офис ООО "Газэнергосеть Нижний Новгород", доставка осуществляется Поставщиком до офиса ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ежемесячная предоплата согласно выставленным счетам.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС-НН
    Все закупки и тендеры ГЭС-НН

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.23

    Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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