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Номер извещения
31400802478
Уникальный номер закупки
001/ГЭС-НН/09.01.2014/ЗКэ/18-02
Наименование закупки
Приобретение канцелярских товаров и офисных принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.01.2014 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Контактный телефон
+7 83145 9-48-25
Факс
+7 83145 9-48-25
Адрес электронной почты
e.zhukov@nnov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Толмачев Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Кстово, Промзона
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары и офисные принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.201421.01.2014 14:0021.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400802478Дата окончания срока рассмотрения заявок Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, Промзона
Подведение итогов не позднее
21.01.2014 15:0021.01.2014 15:0021.01.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400802478Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и офисные принадлежностиКстово, Промзона
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары и офисные принадлежности
Начальная цена
265 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Солано техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Кстово, Промзона, офис ООО "Газэнергосеть Нижний Новгород", доставка осуществляется Поставщиком до офиса ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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