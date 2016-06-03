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Номер извещения
ГП617062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2016 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-76-37
Факс
--
Адрес электронной почты
sertifikat@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безменов Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2016 14:00 GMT +303.06.2016 14:0003.06.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617062Дата и время окончания срока приема заявок ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕРМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
10.06.2016 14:0010.06.2016 14:0010.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617062Подведение итогов не позднее ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕРМагнитогорск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно количеству в позиции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Магнитогорск. Челябинская область, г. Магнитогорск, склад ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
26
27
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 34
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2016 14:00 GMT +303.06.2016 14:0003.06.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617062Дата и время окончания срока приема заявок ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕРМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
10.06.2016 14:0010.06.2016 14:0010.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617062Подведение итогов не позднее ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕРМагнитогорск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН, КИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, РАСХОДОМЕР
Начальная цена
51 449 472,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно количеству в позиции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Магнитогорск. Челябинская область, г. Магнитогорск, склад ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
26
27
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 34
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5