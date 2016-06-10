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Номер извещения
ГП617058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО "ММК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2016 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 25-37-48
Факс
--
Адрес электронной почты
Rodionova.LF@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Лилия Фатыховна
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл
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Механическая обработка левого барабана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка левого барабана
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
33.11.11.000
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Механическая обработка левого барабана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка левого барабана
Начальная цена
353 865,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
33.11.11.000
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Механическая обработка правого барабана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка правого барабана
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Механическая обработка двух барабанов литейных кранов (левого и правого)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
транспортировка и иные расходы за счет исполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
33.11.11.000
96.09
Документация лота
Кол-во: 0