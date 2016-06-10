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    Главная / Торги / Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО "ММК"

    Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО "ММК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка правого барабанаМагнитогорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП617058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка барабанов литейных кранов Электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО "ММК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2016 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи барабан левый и правый

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Юридический адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Почтовый адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Контактный телефон

    +7 3519 25-37-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Rodionova.LF@mmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Лилия Фатыховна

    Место рассмотрения предложений

    Магнитогорск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Механическая обработка левого барабана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    10.06.201610.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка левого барабана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО ММКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемо ОАО ММК - 60 дней по факту выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка левого барабана"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Механическая обработка левого барабана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    10.06.201610.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка левого барабанаМагнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка левого барабана

    Начальная цена

    353 865,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО ММКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемо ОАО ММК - 60 дней по факту выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка левого барабана"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Механическая обработка правого барабана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2016 10:00 GMT +310.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617058Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2016 10:0010.06.2016 10:0010.06.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП617058Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2016 11:0010.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    10.06.201610.06.2016 11:0010.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617058Подведение итогов не позднее Механическая обработка правого барабанаМагнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка правого барабана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Механическая обработка двух барабанов литейных кранов (левого и правого)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    транспортировка и иные расходы за счет исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты, рекомендуемые ОАО "ММК" - 60 дней по факту выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Чертежи барабан левый и правый

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка правого барабана"

    Кол-во: 0

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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