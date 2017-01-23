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Номер извещения
ГП617028
Уникальный номер закупки
467
Наименование закупки
Товарно-материальные ценности компании Мираторг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2016 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70060
Факс
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Адрес электронной почты
m.pozharskaya@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарская Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Товарно-материальные ценности компании Мираторг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.01.2017 12:00 GMT +323.01.2017 12:0023.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617028Дата и время окончания срока приема заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.01.2017 09:0024.01.2017 09:0024.01.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП617028Дата окончания срока рассмотрения заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Дата и время проведения
30.01.2017 11:0030.01.2017 11:0030.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП617028Дата и время проведения Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
28.02.2017 17:0028.02.2017 17:0028.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617028Подведение итогов не позднее Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Товарно-материальные ценности компании Мираторг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Отсутствуют
45.3
46.4
46.6
46.7
46.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 74258