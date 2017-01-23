Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2017 12:0023.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617027Дата и время окончания срока приема заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП617027

    Уникальный номер закупки

    466

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2016 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительная документация по срокам и условиям поставки

    Перечень позиций и форма для предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70060

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.pozharskaya@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарская Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.01.2017 12:00 GMT +323.01.2017 12:0023.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617027Дата и время окончания срока приема заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.01.2017 09:0024.01.2017 09:0024.01.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП617027Дата окончания срока рассмотрения заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата и время проведения

    30.01.2017 11:0030.01.2017 11:0030.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП617027Дата и время проведения Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2017 17:0028.02.2017 17:0028.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617027Подведение итогов не позднее Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.02.201728.02.2017 17:0028.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617027Подведение итогов не позднее Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Товарно-материальные ценности"

    Кол-во: 8655

    Лот 1

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.01.2017 12:00 GMT +323.01.2017 12:0023.01.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП617027Дата и время окончания срока приема заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.01.2017 09:0024.01.2017 09:0024.01.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП617027Дата окончания срока рассмотрения заявок Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата и время проведения

    30.01.2017 11:0030.01.2017 11:0030.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП617027Дата и время проведения Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2017 17:0028.02.2017 17:0028.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617027Подведение итогов не позднее Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.02.201728.02.2017 17:0028.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП617027Подведение итогов не позднее Товарно-материальные ценности компании Мираторгг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Товарно-материальные ценности компании Мираторг

    Начальная цена

    315 875,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Товарно-материальные ценности"

    Кол-во: 8655

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211100656
    Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»
    Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация...
    596452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    14 330 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123577
    308/13.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка виброплиты
    308/13.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка виброплиты
    561366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    42 759
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП136983
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа (Jenbacher).
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа...
    579997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить