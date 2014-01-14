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Номер извещения
ГП312215
Уникальный номер закупки
106-20/261213-ОЗП
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г. по 4 лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.12.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 8442 26-73-95
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2014 14:00 GMT +314.01.2014 14:0014.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312215Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2014 14:0015.01.2014 14:0015.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312215Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Подведение итогов не позднее
03.02.2014 14:0003.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.201403.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2014 14:00 GMT +314.01.2014 14:0014.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312215Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2014 14:0015.01.2014 14:0015.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312215Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Подведение итогов не позднее
03.02.2014 14:0003.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.201403.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2014 14:00 GMT +314.01.2014 14:0014.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312215Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2014 14:0015.01.2014 14:0015.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312215Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Подведение итогов не позднее
03.02.2014 14:0003.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.201403.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2014 14:00 GMT +314.01.2014 14:0014.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП312215Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2014 14:0015.01.2014 14:0015.01.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП312215Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Подведение итогов не позднее
03.02.2014 14:0003.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.201403.02.2014 14:0003.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП312215Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014гВолгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации № 106-20/261213-ОЗП и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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