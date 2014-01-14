Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г. по 4 лотам

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП312215 Уникальный номер закупки 106-20/261213-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку зап. частей для ремонта транспортных средств и технического обслуживания и ремонта ТС на 2014г. по 4 лотам Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 106-20/261213-ОЗП

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