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Номер извещения
31300788247
Уникальный номер закупки
50/2013
Наименование закупки
оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2013 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-57
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2013 10:00 GMT +331.12.2013 10:0031.12.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300788247Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2013 10:0031.12.2013 10:0031.12.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300788247Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
31.12.2013 14:0031.12.2013 14:0031.12.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300788247Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201331.12.2013 14:0031.12.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300788247Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации охранных мероприятий, обеспечивающих сохранность от расхищения товарно-материальных ценностей, предотвращению несанкционированного проникновения на охраняемые объекты ОАО «Военторг-Юг» посторонних лиц на 2014 год
Начальная цена
2 280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33; г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
74.60
Документация лота
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