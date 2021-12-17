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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 годуПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110919126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 13:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_112.pdf

    ГВК_112.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-22

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    dlunin@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунин Денис Львович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 23:5913.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110919126Подведение итогов не позднее Поставка моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 годуПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих средств для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году

    Начальная цена

    556 741,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131935/name/61e011b103e6f7.13645252

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во:

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