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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ЗАП.ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВОЛГОГРАД)

    ПОСТАВКА ЗАП.ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВОЛГОГРАД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудованияАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-110/2021

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ЗАП.ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВОЛГОГРАД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_110_2021__Газобал.обор__.docx

    Извещение_о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_110_2021__Газобал.обор__.docx

    Итоговый_протокол_ГЭС110.pdf

    Протокол_подведения_итогов_исправленный.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудованияАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124099Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудованияАстрахань

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 16:0022.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124099Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудованияАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124099Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудованияАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих для газобаллонного оборудования

    Начальная цена

    1 040 526,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    08.12.2021

    Проект_договора.docx

    08.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115815/name/61c037844868e8.65248421

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116810/name/61c16713d06d87.20294708

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 10007.00000

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