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    Главная / Торги / Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)

    Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2022 16:3021.01.2022 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919031Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110919031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000119583

    Наименование закупки

    Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    08.12.2021 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2022 16:30 GMT +321.01.2022 16:3021.01.2022 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919031Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Предмет договора

    Оказание услуг медицинского наблюдения работников, находящихся в месте временной изоляции г. Сургут (п. 203 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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