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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ

    Выполнение кадастровых работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 09:5916.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919088Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110919088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_2__Техническое_задание.docx

    _Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    _Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_конкурентного_отбора.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.DOC

    _Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    Y.Blyumin@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюмин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110919088Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ

    Начальная цена

    1 550 255,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114457/name/61bc7b906d2d50.48320480

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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