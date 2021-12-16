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Номер извещения
32110919004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3 (22VP0606)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
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Адрес электронной почты
Lazareva_Yu_V@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.02.202218.02.2022 17:0018.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110919004Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3
Начальная цена
2 620 424,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
71.12
41.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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