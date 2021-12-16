Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3 (22VP0606)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110919004 Уникальный номер закупки Номер закупки 22VP0606 Наименование закупки Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 5, корп. 3 (22VP0606) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО МОЭК Юридический адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Почтовый адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Контактный телефон +7 495 587-77-88 Факс {} Адрес электронной почты Lazareva_Yu_V@moek.ru Ф.И.О. контактного лица Лазарева Юлия Вячеславовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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