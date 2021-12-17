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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ

    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919051Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110919051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 13:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ред.2.docx

    424_Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Пакет_документов_ред.2.doc

    Протокол__642_от_22.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110919051Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ

    Начальная цена

    16 583 843,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты конкурса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте конкурса
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Протокол__613_от_09.12.2021.pdf

    09.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121726/name/61c59c566f09d7.46500356

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SQL Server 2019 Standard Core - 2 Core License Pack"

    Кол-во: 49

    "Позиция 2"

    "Windows Server 2022 - 1 Device ClientAccessLicense Commercial perpetual"

    Кол-во: 164

    "Позиция 3"

    "Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 Device ClientAccessLicense Commercial perpetual"

    Кол-во: 79

    "Позиция 4"

    "Office Ltsc Standard 2021"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Office Ltsc Professional Plus 2021"

    Кол-во: 1

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