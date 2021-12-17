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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110919051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
08.12.2021 13:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
Начальная цена
16 583 843,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в п.5 информационной карты конкурса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 49
Кол-во: 164
Кол-во: 79
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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