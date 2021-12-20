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    Главная / Торги / на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)

    на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918930Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию автогражданской ответственностиТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    08.12.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_начальной__максимальной__цены.docx

    Раздел_5._Критерии_оценки_заявок_участников..docx

    Раздел_6._Техническое_задание.rar

    Раздел_7._Проект_договора.PDF

    Раздел_1_4._Документация.doc

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОДЛЕНИИ_СРОКОВ.docx

    ПРОТОКОЛ_итоговый_1_заявка_ОКО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752790910

    Факс

    Адрес электронной почты

    maluk_nv@tog.tmb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малюк Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию автогражданской ответственности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918930Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию автогражданской ответственностиТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию автогражданской ответственности

    Начальная цена

    1 173 175,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117260/name/61c18f8dca9ab8.72677238

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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