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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110919024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Владимир ул. Краснознаменная д.3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели
Начальная цена
626 812,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
31.01
46.9
Документация лота
Кол-во: 73.00000
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