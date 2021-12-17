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    Главная / Торги / УСЛУГИ ПО ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО И ППЦ (АСТРАХАНЬ) АСТРАХАНЬ

    УСЛУГИ ПО ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО И ППЦ (АСТРАХАНЬ) АСТРАХАНЬ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124085Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124085

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-088/2021

    Наименование закупки

    УСЛУГИ ПО ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО И ППЦ (АСТРАХАНЬ) АСТРАХАНЬ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124085Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124085Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 16:0022.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124085Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124085Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту а/м КАМАЗ, ГАЗ, ИВЕКО и ППЦ (Астрахань)

    Начальная цена

    1 332 601,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    договор

    08.12.2021

    техническое задание

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 637.00000

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