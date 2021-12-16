Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов (294-У/2021)

    на право заключения договора на оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов (294-У/2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918829Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде ацетиленовых баллоновБелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    294-У/2021

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов (294-У/2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___294_У_2021.rar

    Итоговый_протокол_294_У_2021_в_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SChernyaeva@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняева Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918829Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде ацетиленовых баллоновБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов

    Начальная цена

    513 717,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    77.39.19.110

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без оператора, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112500/name/61bb159357da60.24070557

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по аренде ацетиленовых баллонов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить