"Оказание услуг по ремонту и поверке физико-химических средств измерений"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Сторонами, на основании выставленного Исполнителем счета – фактуры