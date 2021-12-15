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    Главная / Торги / Наладка химической подготовки теплоносителя на объектах предприятия

    Наладка химической подготовки теплоносителя на объектах предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 21:5915.12.2021 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по наладке химической подготовки теплоносителя на объектах предприятияЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110918727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1440

    Наименование закупки

    Наладка химической подготовки теплоносителя на объектах предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 13:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по наладке химической подготовки теплоносителя на объектах предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по наладке химической подготовки теплоносителя на объектах предприятияЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по наладке химической подготовки теплоносителя на объектах предприятия

    Начальная цена

    276 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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