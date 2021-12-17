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    Главная / Торги / Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этап

    Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этап

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этапТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110918687

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этап

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 13:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_проект_договора_и_техническое_задание.docx

    Извещение_Запрос_котировок_МСП.docx

    Протокол_32110918687.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2330

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MorozOI@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Оксана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этап

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 21:0020.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918687Подведение итогов не позднее Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этапТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приспособления опрессовочного для бурильной колонны, скважина Чамбэнская № 1 II-этап

    Начальная цена

    236 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116328/name/61c073f61db333.07290892

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 2.00000

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