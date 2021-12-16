Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах: Cанкт-Петербург и Ленинградская область

    Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах: Cанкт-Петербург и Ленинградская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010293Дата и время окончания срока приема заявок Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах на объектах - г. Санкт-Петербург и Ленинградская областьСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088414-386-2021

    Наименование закупки

    Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах: Cанкт-Петербург и Ленинградская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ
    Все закупки и тендеры КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ

    Юридический адрес

    191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)

    Почтовый адрес

    191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-01

    Адрес электронной почты

    kp@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах на объектах - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010293Дата и время окончания срока приема заявок Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах на объектах - г. Санкт-Петербург и Ленинградская областьСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Аренда и обслуживание аппаратов для чистки обуви на объектах на объектах - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП213108
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    586740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014200
    Закупка трубы ПЭ
    Закупка трубы ПЭ
    593423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013448
    Поставка запасных частей для бульдозера среднего класса CAT D6N (Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины) в составе стройки "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения") для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей для бульдозера среднего класса CAT D6N (Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в...
    590140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013007
    Поставка морских сухогрузных контейнеров длиной двадцать футов (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1 и 6.9.2 / Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 96.0 от 1331-1426 км Ду 1400) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка морских сухогрузных контейнеров длиной двадцать футов (МГ Сила Сибири Лупинги Этап...
    588263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013443
    Поставка запасных частей и расходных материалов на передвижной сварочнный агрегат на базе АПС-52Г.012Ч-КБ (МТЧ-4) (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов на передвижной сварочнный агрегат на базе...
    590133
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Филиал Краснодар Бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП202171
    014У-Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации отходов производства и потребления 1-5 класса, сбор(откачка), передача на очистку хозяйственно-бытовых сточных вод на объектах Тас-Юряхского НГКМ
    014У-Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации отходов...
    595136
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091533
    Поставка программных продуктов Adobe
    Поставка программных продуктов Adobe
    595164
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    320 868
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить