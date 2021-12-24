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    Главная / Торги / Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 10:3024.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124072Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_метчики.docx

    ТЗ_метчики.pdf

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 10:30 GMT +324.12.2021 10:3024.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124072Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2022 10:3022.01.2022 10:3022.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124072Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.01.202222.01.2022 10:3022.01.2022 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124072Подведение итогов не позднее Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлорежущего инструмента (метчики) с фиксированной ценой за единицу продукции на 2022 год (аналоги рассматриваются).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект метчиков ручных M10 H0403001.0100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Комплект метчиков ручных M16 H0453001.0116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Метчик 7156770-М10x1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Метчик G1-11" E3621"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Метчик G3/8" C550C300.4037"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Метчик M10 C2463000.0100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Метчик M10 В550C300.0100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Метчик M10x1 C5503200.0276"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Метчик M12 C5503200.0112"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Метчик M12x1 C0101001.0301"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Метчик M14 EX01M14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Метчик M16 C2461000.0116"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Метчик M16 C5503200.0116"

    Кол-во: 45

    "Позиция 14"

    "Метчик M16x1.5 C5503200.0359"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Метчик M20 C5503200.0120"

    Кол-во: 45

    "Позиция 16"

    "Метчик M20x1.5 C5503200.0422"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Метчик M24 C5503200.0124"

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Метчик M24x1.5 C0101001.0452"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Метчик M27х1.5 C0513700.0470"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Метчик M3 B550C400.0030"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Метчик M30 E402M30"

    Кол-во: 9

    "Позиция 22"

    "Метчик M30x1,5 C0501000.0490"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Метчик M30x2 C0503000.0491"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Метчик M36 C0501000.0136"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Метчик M36x3 C0501000.0534"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Метчик M4 B5503200.0040"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Метчик M42 C0501000.0142"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "Метчик M48 C0501000.0148"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Метчик M5 B5503200.0050"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Метчик M6 B5503200.0060"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Метчик M6 C2463000.0060"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Метчик M8 B5503200.0080"

    Кол-во: 45

    "Позиция 33"

    "Метчик M8 C2100501.0080"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Метчик Rc 1/2" C0183000.4118"

    Кол-во: 9

    "Позиция 35"

    "Метчик Rc 1/4'' A0181000.4116"

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "Метчик Rc 3/8'' A0181000.4117"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Метчик М30 C0501000.0130"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Метчик машинный E263M16"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Метчик G1/2 C0100501.4038"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Метчик M20x1.5 C550C300.0422"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Метчик M33x1,5 C0501000.0511"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Метчик машинный E263M20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Метчик PWZ-7056770-М4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Метчик PWZ-7056770-М6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Метчик PWZ-7056770-М8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Метчик PWZ-7056770-М10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Метчик PWZ-7056770-М12"

    Кол-во: 9

    "Позиция 48"

    "Метчик PWZ-7056770-М16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Метчик PWZ-7056770-М20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Метчик PWZ-7056770-М24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Метчик PWZ-7056770-М30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Комплект метчиков ручных M10 H0403001.0100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 53"

    "Комплект метчиков ручных M12 H0453001.0112"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Комплект метчиков ручных M4 H0453001.0040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Комплект метчиков ручных M8 H0453001.0080"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Метчик G1/2" C550C300.4038"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Метчик M10 61416960 SFT M10x1.5 DIN376"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Метчик M10 B550C400.0100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Метчик M10х1 C550C300.0276"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Метчик M12 C550C400.0112"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Метчик M12 H0423001.0112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Метчик M12 H0423019.0112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Метчик M12 H0423029.0112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Метчик M12x1.75 S-POT 48224179"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Метчик M14 C550C300.0114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Метчик M16 C550C400.0116"

    Кол-во: 36

    "Позиция 67"

    "Метчик M16 H0423001.0116"

    Кол-во: 9

    "Позиция 68"

    "Метчик M16 H0423019.0116"

    Кол-во: 9

    "Позиция 69"

    "Метчик M16 H0423029.0116"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "Метчик M20 C550C400.0120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Метчик M20 H0413019.0120"

    Кол-во: 9

    "Позиция 72"

    "Метчик M20 H0423001.0120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Метчик M20 H0423019.0120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Метчик M20 H0423029.0120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Метчик M22x1.5 C550C300.0438"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Метчик M24 C550C400.0124"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Метчик M24x1.5 C550C300.0452"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Метчик M30 C576А601.0130"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Метчик M36 C0513700.0136"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Метчик M4 B550C300.0040"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Метчик M42 C0501000.0142"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Метчик M48 C0501000.0148"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Метчик M6 B550C400.0060"

    Кол-во: 9

    "Позиция 84"

    "Метчик M6 H0413019.0060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Метчик M6 H0423001.0060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Метчик M6 H0423019.0060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Метчик M6 H0423029.0060"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Метчик M8 B550C400.0080"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Метчик M8 H0423001.0080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Метчик M8x1.25 S-POT 48224161"

    Кол-во: 21

    "Позиция 91"

    "Метчик Rc 1/2" C0183000.4118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Метчик Rc 3/8'' A0181000.4117"

    Кол-во: 25

    "Позиция 93"

    "Метчик М6: 2620-2485; 2620-2487 (комплект) ГОСТ3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Метчик М8:2620-2533; 2620-2535 (комплект) ГОСТ3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Метчик М10:2620-2597; 2620-2599 (комплект)ГОСТ3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Метчик М12: 2620-1519; 2620-1517 (комплект) ГОСТ3266"

    Кол-во: 5

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