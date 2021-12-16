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    Главная / Торги / На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18

    На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918680Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    часть_IV.НМЦК.xls

    ИЗВЕЩЕНИЕ.doc

    тз.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Контактный телефон

    +7 343 236-18-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Plan2@emupmes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мошинская Анна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 08:00 GMT +316.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918680Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 08:0016.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110918680Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918680Подведение итогов не позднее На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.

    Начальная цена

    162 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по адресуЕкатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение услуг, соответствующих положениям ст. 169 НК РФ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЭС
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Классификатор ОКПД2

    61.10.43.000

    Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    Часть_IV_Проект_договора_.docx

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

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