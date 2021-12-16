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Номер извещения
32110918680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
08.12.2021 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Контактный телефон
+7 343 236-18-37
Факс
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Адрес электронной почты
Plan2@emupmes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мошинская Анна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 08:00 GMT +316.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918680Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 08:0016.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110918680Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918680Подведение итогов не позднее На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул.Фронтовых бригад, 18.
Начальная цена
162 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по адресуЕкатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЭС
Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
61.10.43.000
61.10
Документация лота
Кол-во:
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