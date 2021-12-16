На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110918680 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям ЕМУП МЭС по адресу: г. Екатеринбург, отдельно стоящее здание внутри "Уральского турбинного завода" по адресу ул. Фронтовых бригад, 18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС Юридический адрес 620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад Почтовый адрес 620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад Контактный телефон +7 343 236-18-37 Факс {} Адрес электронной почты Plan2@emupmes.ru Ф.И.О. контактного лица Мошинская Анна Олеговна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru