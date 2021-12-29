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    Главная / Торги / Система пластичной смазки

    Система пластичной смазки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124070Дата и время окончания срока приема заявок Система пластичной смазкиОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    280-УГО

    Наименование закупки

    Система пластичной смазки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__280__УГО.docx

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Задание_на_смазку_платформы_с_люльками.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-14

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    Y.Ysupbaeva@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупбаева Юлия Шавкатовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Система пластичной смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 13:00 GMT +329.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124070Дата и время окончания срока приема заявок Система пластичной смазкиОрск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124070Подведение итогов не позднее Система пластичной смазкиОрск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124070Подведение итогов не позднее Система пластичной смазкиОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система пластичной смазки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос бочковой (50 кг) ручной на тележке №225440511 с комплек-том РВД и фитингов для заправки насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насосная станция Dynamis MAXX, 8 л, 2 отвода, 220В, 2,9 см³/мин."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Распределитель М2500 3-секционный, 2 отвода 0,66 см³/ход, 400 бар, со встроенными обрат-ными клапанами, концевой выклю-чатель 240В, вход G1/4, выход G1/8 М2503A09C002G4N2C00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Распределитель М2500 3-секционный, 6 отводов 0,33 см³/ход, 400 бар, со встроенными обратными клапанами, визуальным индикатором, вход G1/4, выход G1/8 М2503А01С004А4А4J00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Распределитель М2500 4-секционный, 7 отводов 0,33 см³/ход, 400 бар, со встроенными обратными клапанами, визуальным индикатором, вход G1/4, выход G1/8 М2504А01С002С4А4А4J00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Распределитель М2500 4-секционный, 7 отводов 0,33 см³/ход, 400 бар, со встроенными обратными клапанами, визуальным индикатором, вход G1/4, выход G1/8 М2504А01С002В4А4А4J00"

    Кол-во: 2

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
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    Регион:
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