www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110918526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
Контактный телефон
+7 391 219-35-76
Факс
Адрес электронной почты
artemiifil@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Северинов Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 08:3020.12.2021 08:3020.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110918526Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 11:0020.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918526Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов через сеть АЗС с использованием топливных карт
Начальная цена
6 180 659,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МСК-ВОСТОК
Все закупки и тендеры МСК-ВОСТОК
Адрес местонахождения
663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1,
663606, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КАНСК, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
19.20
46.71
Документация лота
Кол-во: 1572.00000
Кол-во: 384.00000
Кол-во: 108252.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.