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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции. Лот ОТ-0182-21-МТ. Отбор. 1-й этап.

    Поставка трубной продукции. Лот ОТ-0182-21-МТ. Отбор. 1-й этап.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 18:0022.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124067Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции.ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОТ-0182-21-МТ

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции. Лот ОТ-0182-21-МТ. Отбор. 1-й этап.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._ОТ_0182_21_МТ_ТЗ.docx

    2.1._ОТ_0182_21_МТ_ТЗ_1.xlsx

    2.2._ОТ_0182_21_МТ_ТЗ_2.pdf

    2.3._ОТ_0182_21_МТ_ТЗ_3.pdf

    2.4._ОТ_0182_21_МТ_ТЗ_4.docx

    3._ОТ_0182_21_МТ_Ф_09_техническое_предложение_исп._на_2_м_эт.xlsx

    3._ОТ_0182_21_МТ_Ф_12_коммерческое_предложение_исп._на_2_м_эт.xlsx

    4._Договор_поставки_с_доп_объемом.docx

    4.2._ОТ_0182_21_МТ_Договор_ПР_2.docx

    4.3._ОТ_0182_21_МТ_Договор_ПР_3.docx

    1._Инструкция_для_участников_1_й_этап.docx

    4.1._ОТ_0182_21_МТ_Договор_ПР_1.xlsx

    4.4._ОТ_0182_21_МТ_Договор_ПР_4.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1654

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    DGabyishev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габышев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124067Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции.ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    420 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубная продукция"

    Кол-во: 420

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