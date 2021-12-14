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    Главная / Торги / Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:5014.12.2021 12:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010291Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010291

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_АП010291.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:50 GMT +314.12.2021 12:5014.12.2021 12:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010291Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:3027.12.2021 17:3027.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010291Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:3027.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010291Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по модернизации серверного оборудования ЦОД для собственных нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128981/name/61db3b35046b55.95563557

    09.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модернизация сервисного оборудования ЦОД, HPE Synergy (состав согласно ТЗ)"

    Кол-во: 1

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