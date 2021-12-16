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Номер извещения
32110918480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3822 90-22-40
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкина Маргарита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Томск
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Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918480Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)г.Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)
Начальная цена
1 456 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
71.12.34.110
71.12.4
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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