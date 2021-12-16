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    Главная / Торги / Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)

    Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918480Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-102/2021

    Наименование закупки

    Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация_схема_расположения_земельных_участков.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918480Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории на объект газораспределительной сети: «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области» (код объекта СН 070)

    Начальная цена

    1 456 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.4

    Деятельность геодезическая и картографическая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117621/name/61c1abef959de1.69698313

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность геодезическая и картографическая"

    Кол-во: 1.00000

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