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    Главная / Торги / Определение подрядчика для выполнения работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгус

    Определение подрядчика для выполнения работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгус

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918491Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгусг.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-152/2021

    Наименование закупки

    Определение подрядчика для выполнения работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгус

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгус

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918491Подведение итогов не позднее Выполнение работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгусг.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по кузовному ремонту автомобиля Лада Ларгус

    Начальная цена

    118 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117616/name/61c1ab8ea9b872.77791014

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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