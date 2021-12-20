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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов

    Закупка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918528Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материаловг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110918528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 12:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Изменения_в__документацию.docx

    Закупочная_документация.docx

    Изменения_в__документацию_1.docx

    Приложение__2__Спецификация.docx

    32110918528__подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 18:0023.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918528Подведение итогов не позднее Закупка строительных материаловг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов

    Начальная цена

    2 511 769,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    23.31.10.120

    Плитки керамические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125099/name/61cb12e9b42c33.71594208

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

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    Прием заявок:
    15.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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