www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП124062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-32
Факс
--
Адрес электронной почты
PoluninaIV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полунина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124062Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124062Дата и время вскрытия заявок Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124062Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124062Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
22.21.41.120
20.16.10.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.