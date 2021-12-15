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    Главная / Торги / Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)

    Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124062Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    11

    Наименование закупки

    Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пленка_требования.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124062Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124062Дата и время вскрытия заявок Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124062Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124062Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    22.21.41.120

    Пленки прочие пластмассовые пористые

    20.16.10.111

    Полиэтилен высокого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая второй сорт 1500х0,1 - 15 тонн (на квартал) Вторичное сырье, пленка полиэтиленовая черный цвет вторичное сырье - 1500 кг (на квартал)"

    Кол-во: 15000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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